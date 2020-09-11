Народный артист России Владимир Свекольников: Азарт мой Пушкину понравился бы

11:10, 11 сентября 2020, ПАИ

11 сентября в 19:00 на малой сцене Псковского театра драмы состоится премьера моноспектакля «И смех, и грех» в исполнении народного артиста России Владимира Свекольникова. В преддверии премьеры с мэтром псковской труппы побеседовала заведующая литературной частью театра Любовь Никитина.

– Всю свою программу, объединившую произведения Пушкина, Чехова и Крылова, вы назвали «И смех, и грех». Почему именно так?

– Во-первых, это расхожая фраза, широко всем известная, а во-вторых, весь материал юмором пронизан, да и греха у персонажей хватает.

– Вы читаете ироничную поэму Пушкина «Граф Нулин». Когда случилась первая встреча с творчеством поэта?

– Всё мое детство прошло за чтением. Любимые авторы – Пушкин и Гоголь, еще сказки народов севера. До сих пор храню довоенное издание Пушкина. Я был так увлечен Пушкиным, что стал сочинять стихи, подражая ему. Во Пскове тема Пушкина сама ко мне пришла.

Сценическая Пушкиниана в творчестве народного артиста России Владимира Свекольникова занимает особое место. Здесь и блистательно исполненная роль Моцарта («Моцарт и Сальери»), в которой актер донес до зрителя спокойствие и ясность гения, беззаботное веселье «гуляки праздного». Он сыграл скупого Барона («Скупой рыцарь»), гетмана Мазепу («Полтава»), моноспектакли «Медный всадник», «Граф Нулин», «Цыганы». Да и роль Поэта («Пушкин в Михайловском») была в его репертуаре! На гастролях в Санкт-Петербурге зрительный зал Александринского театра стоя бисировал постановке «И всюду страсти роковые», в которой В.С. Свекольников сыграл Александра Сергеевича перед роковой дуэлью и смог донести до зрителя горькую мудрость прозревшего Поэта. В Пушкине Свекольникова главным стало сочинительство, погружение в творческую лабораторию поэта.

– Как вы думаете, Пушкину бы понравилось то, что вы делаете?

– Я думаю, что азарт мой Пушкину понравился бы, увлеченность, с которой я всё довожу до публики. У меня игровое чтение, я разыгрываю роли персонажей.

– Вы включили в моноспектакль чеховские рассказы и басни Крылова.

– Рассказы Чехова я начал готовить, еще будучи студентом Щепкинского училища. Великая школа Малого театра и мои замечательные учителя сделали меня актером и всю жизнь мне сопутствуют. Это же эталон театрального искусства, его классика. Кстати, студентом я каждое воскресенье ездил на Ваганьковское кладбище, там разыскал могилу великого актера Павла Мочалова и ухаживал за ней, убирал, привозил цветы. Такая преданность искусству живет во мне. В моноспектакле я читаю два рассказа: «Канитель» и «Комик». Кстати, когда я поступал в театральный вуз, приемная комиссия определила меня как «мрачного комика». Это довольно редкое амплуа. Был такой актер Бастер Китон, человек-маска в немом кино, комик, от шуток которого все падали от смеха, но сам он при этом никогда не улыбался. И у меня такое от природы.

На сцене Псковского театра драмы Владимир Свекольников сыграл в спектаклях по произведениям Чехова такие роли, как профессор Серебряков в спектакле «Дядя Ваня», Гаев в «Вишневом саде», Харлампий Спиридоныч Дымба в «Позвольте вам выйти вон!». Во Владимирском театре в юности играл Треплева в «Чайке», его партнером был Евгений Евстигнеев.

– Крылов актуален всегда! Это сама русская жизнь. Удивительно, что прошло двести лет, а герои Крылова по-прежнему среди нас. И его крылатые фразы ничуть не устарели: «А воз и ныне там», «По мне уж лучше пей, да дело разумей», «Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться?» Поэтому несколько всем известных басен я тоже включил в спектакль.

Премьерный моноспектакль Владимира Свекольникова «И смех, и грех» будет показан на малой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина 11, 29 сентября и 17 октября.

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