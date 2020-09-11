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Общество

Светофор у хлебокомбината не понравился «Убитым дорогам»

Фото: группа «Убитые дороги Пскова» в социальной сети «ВКонтакте»

Установку нового светофора на улице Шоссейной в Пскове раскритиковали активисты общественного движения автомобилистов «Убитые дороги Пскова», сообщается в группе общественников в социальной сети «ВКонтакте».

Новый светофор за счёт собственных средств установил Псковский хлебокомбинат для удобства выезда машин и безопасности работников предприятия.

Однако общественники из «Убитых дорог» раскритиковали реализованную инициативу. «Вместе со светофором установили забор, отняв часть тротуара у пешеходов, хотя безопасности от него никакой. Также в районе проходной появился новый пешеходный переход, пока без подходов. Хотели как лучше, получилось как всегда», – отметили общественники.

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