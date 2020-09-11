Светофор у хлебокомбината не понравился «Убитым дорогам»
Установку нового светофора на улице Шоссейной в Пскове раскритиковали активисты общественного движения автомобилистов «Убитые дороги Пскова», сообщается в группе общественников в социальной сети «ВКонтакте».
Новый светофор за счёт собственных средств установил Псковский хлебокомбинат для удобства выезда машин и безопасности работников предприятия.
Однако общественники из «Убитых дорог» раскритиковали реализованную инициативу. «Вместе со светофором установили забор, отняв часть тротуара у пешеходов, хотя безопасности от него никакой. Также в районе проходной появился новый пешеходный переход, пока без подходов. Хотели как лучше, получилось как всегда», – отметили общественники.