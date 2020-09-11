Псковичи в масках вспомнят деяния Александра Невского

11:55, 11 сентября 2020, ПАИ

В субботу, 12 сентября в 15:00 на горе Соколиха под Псковском пройдет мероприятие, посвященное почитание памяти Александру Невскому.

«Это событие должно было пройти 18 сентября, но так как сам день памяти Александра Невскомого считается 12 сентября, мы решили провести его именно в этот день. Мероприятие продлится примерно 30-40 минут с необходимыми мерами безопасности: наличием масок и соблюдением дистанции. Прийти может любой желающий. Мы будем рады видеть каждого», - рассказала корреспонденту Псковского агентства информации заместитель директора областного центра народного творчества Лидия Чечельницкая.

Участниками памятного мероприятия станут Псковский областной колледж искусств, Псковская епархия, 234-й гвардейский десантно-штурмовой полк имени Александра Невского 76-й гвардейской дивизии, жители Пскова и Псковского района.

Участники мероприятия возложат памятную гирлянду к монументу Александру Невскому и его воинам.