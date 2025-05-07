Масштабную программу празднования 80-летия Победы подготовили в «Михайловском»

09:33, 07 мая 2025, ПАИ

Масштабную программу праздничных и мемориальных мероприятий подготовили к празднованию Великой Победы в год её 80-летия в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Уже завтра, 8 мая, в рамках этой программы в музейном Научно-культурном центре (посёлок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) откроют большую, подготовленную по нескольким фондовым и ряду частных коллекций выставку «Быть достойными Великой Победы». Эта экспозиция рассказывает о судьбе Пушкиногорья в военное время и в первые послевоенные годы, о разрушении и возрождении музея-заповедника, о судьбе его сотрудников, воевавших на фронтах Великой Отечественной, и об их вкладе в послевоенное восстановление «Пушкинского уголка».

Откроют выставку 8 мая в 14:30. Вход на церемонию её открытия свободный. Возрастная рекомендация для посетителей – 6+.

В этот же день жителей и гостей Пушкиногорья ждут на праздничный концерт на площади Музейщиков перед НКЦ Пушкинского заповедника. В программе принимают участие солисты Наталья Барахновская из Новоржева и Эдуард Банько из Пскова, семейный фольклорный коллектив «Поозерье», сотрудники Пушкинского заповедника, члены творческого объединения «Литературное Пушкиногорье», творческие коллективы Пушкиногорского района.

Начало концерта в 15:00. Вход на него свободный. Возрастные ограничения для слушателей не предусмотрены.

В годовщину Великой Победы, 9 Мая, всех желающих приглашают принять участие в акции «Бессмертный полк». Специально для неё в «Михайловском» изготовлены таблички с фотографиями потомков А. С. Пушкина и сотрудников музея – участников Великой Отечественной войны. Также Пушкинский заповедник призывает всех участников шествия принести таблички с фотографиями своих родственников, внёсших вклад в Великую Победу. У Могилы Неизвестного Солдата состоится памятный митинг и совместное исполнение песни «День Победы».

Время сбора колонны – в 8:30 на въезде в деревню Бугрово, у литературного отеля. Маршрут движения – от места сбора до Могилы Неизвестного Солдата в Михайловских рощах.

Кроме того, в эти дни, сегодня, 7 мая, и далее, вплоть до 11 мая, Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает на мастер-классы «Письма, опалённые войной». Участники музейного занятия узнают историю писем-треугольников времён войны, в том числе услышат, почему для весточек с фронта была выбрана именно такая форма, зачем была введена цензура, как работала полевая почта.

Мастер-классы проводят в Центре творческих музейных программ Пушкинского заповедника в деревне Бугрово, ежедневно начинают в 14:00, продолжительность занятия – 45 минут. Возрастная рекомендация для участников программы – 6+.

Кроме того, в эти дни псковичи и гости региона могут побывать на программе-экскурсии «Эхо войны. Освобождение Михайловского. 1944 год».

«Дорогие друзья, присоединяйтесь к празднованию Дня Великой Победы, поддержите традицию чествования ветеранов и храните память о величайшем событии в истории нашей Родины!» – призвали в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

Посмотреть полную программу празднования 80-летия Победы в Псковской области можно здесь.