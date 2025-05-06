Псковичей приглашают на новую просветительскую программу об освобождении Михайловского от немецких захватчиков

16:21, 06 мая 2025, ПАИ

С 7 мая и далее ежедневно, кроме понедельника и вторника, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» можно будет побывать на новой просветительной программе «Эхо войны. Освобождение Михайловского. 1944 год». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Рассказ об освобождении пушкинских мест от немецко-фашистских захватчиков ведётся по большей части на местности – на территории, по которой проходила линия «Пантера». Участниками программы покажут сохранившиеся следы оборонительных укреплений этой линии в Михайловских рощах. Гости музея также узнают о боях на Стрежневском плацдарме и Чертовой горе, об оккупации и о пушкиногорском подполье, о том, как освобождали пушкинские места. «В текст экскурсии включены рассказы очевидцев событий – и тех, которые проходили на оккупированной земле, и тех, что разворачивались в прифронтовой полосе, а также стихи на военную тему. Можно будет подержать в руках военные артефакты, найденные в Михайловских рощах», – отметили в музее.

Подробнее о программе (время проведения, протяжённость маршрута, ориентировочный расчёт продолжительности экскурсии, возрастные рекомендации для её участников) можно узнать на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в разделе «Музейные программы → Музейные занятия → Музейный комплекс в Бугрово → «Эхо войны. Освобождение Михайловского. 1944 год».