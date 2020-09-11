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Общество

12 тысяч рублей штрафа получил псковский сержант за отдых в Крыму

В Пскове военнослужащий, сержант, получил судебный штраф за уклонение от исполнения обязанностей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в военном следственном отделе СК РФ по Псковскому гарнизону.

30 мая 2018 года мужчина в войсковой части 32515 взял отпуск с 7 июня по 10 августа с учетом 15 суток для проезда к месту отпуска — до Забайкальского края и обратно. Но в итоге, как выяснилось позже, сержант отдыхал в Крыму, на дорогу туда он потратил всего 6 дней.

Псковский гарнизонный военный суд признал мужчину виновным и назначил штраф в размере 12 000 рублей.

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