46 единиц оружия изъято в Псковской области
В Псковской области сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области совместно с полицией изъяли 46 единиц гражданского оружия и 76 боеприпасов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Оружие» сотрудники Росгвардии провели более 500 проверок условий хранения оружия. За нарушения гражданами установленных сроков продления разрешений на оружие и нарушения правил хранения оружия составлено 14 административных протоколов.
В ходе проверки владельцев гражданского оружия росгвардейцы также проводили работу по разъяснению федерального законодательства об оружии в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия. В частности, доводилась информация об административной ответственности за нарушение правил хранения, ношения, транспортирования оружия, а также меры ответственности за небрежное хранение оружия.