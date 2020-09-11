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Общество

46 единиц оружия изъято в Псковской области

В Псковской области сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области совместно с полицией изъяли 46 единиц гражданского оружия и 76 боеприпасов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Оружие» сотрудники Росгвардии провели более 500 проверок условий хранения оружия. За нарушения гражданами установленных сроков продления разрешений на оружие и нарушения правил хранения оружия составлено 14 административных протоколов.

В ходе проверки владельцев гражданского оружия росгвардейцы также проводили работу по разъяснению федерального законодательства об оружии в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия. В частности, доводилась информация об административной ответственности за нарушение правил хранения, ношения, транспортирования оружия, а также меры ответственности за небрежное хранение оружия.

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