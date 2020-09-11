956 человек заразились коронавирусом в Великих Луках

13:23, 11 сентября 2020, ПАИ

В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразилось 956 человек. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на девять человек, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (1 580 случаев), на третьем – Псковский район (424 случая).

Всего в Псковской области зарегистрировано 4 915 случаев заражения коронавирусом, 3 619 человек выздоровело, 65 – умерло.