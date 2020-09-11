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Общество

Ещё десять человек заболели коронавирусом в Пскове

В Пскове коронавирусом заразились 1 580 человек. За минувшие сутки количество заражённых COVID-19 в городе увеличилось на десять человек, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Псков занимает первое место, на втором – Великие Луки (956 случаев), на третьем – Псковский район (424 случая).

Всего в Псковской области выявлено 4 915 случаев заражения коронавирусом, 3 619 человек выздоровело, 65 – умерло.

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Почти половина россиян не планирует делать прививку от коронавируса Ещё десять человек заболели коронавирусом в Пскове 956 человек заразились коронавирусом в Великих Луках Почти 40 млн тестов на коронавирус сделали в России Ещё 17 человек вылечились от коронавируса в Псковской области 5 504 жителя России заболели коронавирусом за сутки Более 28,3 млн человек в мире заразились коронавирусом Уровень летальности от коронавируса снижается в Псковской области В 11 регионах России зафиксированы вспышки коронавируса Почти шесть тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки
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