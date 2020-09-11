Ещё десять человек заболели коронавирусом в Пскове
В Пскове коронавирусом заразились 1 580 человек. За минувшие сутки количество заражённых COVID-19 в городе увеличилось на десять человек, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Псков занимает первое место, на втором – Великие Луки (956 случаев), на третьем – Псковский район (424 случая).
Всего в Псковской области выявлено 4 915 случаев заражения коронавирусом, 3 619 человек выздоровело, 65 – умерло.