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Общество

Новый фонтан запускают в Пскове

Работу нового фонтана тестируют на реке Мирожке возле Дендропарка, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Струи фонтана формируют собой цветок, формой напоминающий лилию. В темное время суток фонтан будет подсвечен. Известно, что фонтан планируется запустить после концерта в рамках фестиваля «Музыка на воде» в субботу, 12 сентября. Ранее об этом рассказала директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова.

В Пскове два действующих (сезонно) фонтана: в Летнем саду и у гостиницы «Рижской».

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