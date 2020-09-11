Медучреждения Псковской области готовы к сезону подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом

13:43, 11 сентября 2020, ПАИ

11 сентября первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко приняли участие в селекторном совещании министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко по вопросу готовности медицинских организаций к сезону подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом с учетом эпидемической ситуации с COVID-19. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

На совещании были заслушаны доклады представителей Министерства здравоохранения РФ и профильных государственных ведомств. В рамках их обсуждения были рассмотрены актуальные вопросы оказания первичной медицинской помощи пациентам с гриппом и ОРВИ в период распространения COVID-19, а также алгоритм действий специалистов учреждений здравоохранения при амбулаторном и стационарном лечении больных сезонными вирусными инфекциями. В частности, регионам были представлены общие рекомендации по разработке маршрутизации пациентов с ОРВИ, гриппом, внебольничной пневмонией и коронавирусной инфекцией в пределах медицинских организаций.

Также состоялось подробное обсуждение вопроса организации и проведения прививочной кампании в регионах. Особое внимание было уделено необходимости проведения вакцинации в отношении детей и граждан различных групп риска. Для этого в регионы направлены уже более 22 млн вакцин для взрослого населения и почти 10 млн вакцин для детей.

В Псковской области прививочная кампания стартовала в конце августа. За первую неделю привито более 4,5 тыс. жителей региона. Работа организована как в стационарах так и посредством выездных групп медиков в организации и развертывания мобильных ФАПов в муниципальных центрах в местах наибольшего скопления людей.

В регионе, согласно указаниям Минздрава РФ, имеются все необходимые оперативные планы по организации работы медицинских учреждений во время эпидсезона с учетом предполагаемого подъема заболеваний ОРВИ и наличия случаев заболевания COVID-19. Разработана схема маршрутизации больных в рамках учреждений.

Кроме того, в Псковской области проводится масштабная работа по модернизации инфекционного звена здравоохранения. Так, в ближайшее время в Пскове и Великих Луках начнут функционировать отделения новой областной инфекционной больницы общей мощностью около 300 коек. Объекты здравоохранения строятся по поручению Президента РФ Владимира Путина силами военно-строительного комплекса Минобороны России.

Вакцинация в медучреждениях Псковской области проводится в режиме предварительной записи. В Пскове она осуществляется в регистратурах поликлиник, а также профилактических отделениях. Пациенты могут обратиться и в доврачебные кабинеты, где после осмотра терапевт также может провести вакцинацию. В Великих Луках предварительная запись осуществляется при обращении в регистратуру городской поликлиники, а также при записи на диспансеризацию. Дополнительно запись проводится через инфоматы, расположенные в медицинском учреждении.

В Псковской области также организована возможность предварительной записи на вакцинацию посредством регионального портала медицинских услуг, а также по единому бесплатному номеру — 8 (800) 100-66-03.