Глава Новосокольнического района досрочно проголосовал на муниципальных выборах

15:51, 11 сентября 2020, ПАИ

Глава Новосокольнического района Виталий Соловьев принял участие в досрочном голосовании на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в пятницу, 11 сентября. Об этом Псковскому агентству сообщили в районной газете «Новосокольнический край».

«Мы выбираем не просто депутатов в городские и сельские Собрания – мы определяем, как будут развиваться наш город, наше село дальше. Сейчас от нашего выбора зависит наше будущее», – заявил глава района.

Виталий Соловьев отметил значительные перемены в области и признал, что существует вопросы, которые только предстоит решить.

«Я прошу всех прийти на избирательные участки и сделать осознанный выбор, проголосовать за достойных кандидатов, людей, которые делали и будут делать все для того, чтобы жизнь горожан становилась лучше.

Надеюсь, что те, кто станут депутатами, оправдают доверие населения и будут решать конкретные вопросы и помогать конкретными делами», – призвал жителей глава Новосокольнического района.

Проголосовать на муниципальных выборах псковичи смогут в течение трех дней, с 11 по 13 сентября, на самих избирательных участках, придомовых территориях, а также на дому и вне помещения для голосования. Избирательные комиссии открыты с 8:00 до 20:00.