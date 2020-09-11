Елена Полонская поприветствовала участников 10-го поэтического фестиваля «Словенское поле - 2020»

15:40, 11 сентября 2020, ПАИ

В Пскове в рамках фестиваля на набережной реки Великой возле памятника солдатам Первой мировой войны-псковичам прошло возложение цветов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Глава города Елена Полонская обратилась с приветствием к присутствующим: «Дорогие поэты, писатели, позвольте поприветствовать вас в нашем славном городе, городе воинской славы. Наш город Псков - это один из тех самых крупных очагов культуры, которые существуют на территории нашей страны, именно здесь зарождалась культура Псковской области. Только благодаря поэтическому слову поэзии действительно можно раскрыть душу русского народа и показать всю красоту нашего региона. Хочу пожелать вам прекрасных дней, рабочей и творческой обстановки в дни фестиваля».

Кроме того, участники фестиваля почтили память павших солдат стихами собственного сочинения на военную тематику.

Фестиваль «Словенское поле - 2020» проводится в рамках литературно-исторического проекта «Чтобы помнили» с использованием средств гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, с 11 по 13 сентября. В программе фестиваля: поэтические чтения, конкурсы исторической поэзии «Словенское поле» и духовной лирики «Свет обители», концерты и экскурсии, акция «Книга в подарок», в рамках которой участники фестиваля передадут свои авторские книги в библиотеку Псковской школы-интерната.

Все массовые мероприятия фестиваля проходят на открытых площадках музея-заповедника «Изборск» с соблюдением требований Роспотребнадзора.