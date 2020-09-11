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Общество

Круговое движение на западном участке перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной открывается 12 сентября

12 сентября с 18:00 в Пскове в рамках работ по реконструкции перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной изменяется схема организации движения с запуском кругового движения на западном участке перекрестка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Администрация города просит обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.

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