Круговое движение на западном участке перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной открывается 12 сентября
12 сентября с 18:00 в Пскове в рамках работ по реконструкции перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной изменяется схема организации движения с запуском кругового движения на западном участке перекрестка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Администрация города просит обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.