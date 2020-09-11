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Общество

Круговое движение на развязке Поземского – Труда откроется в Пскове 14 сентября

Круговое движение появится на автомобильной развязке улиц Леона Поземского – Труда – Волкова в Пскове 14 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Круговое движение на данном участке запускается с 6:00 в связи с изменениями схемы организации движения в рамках выполнения работ по реконструкции улицы Леона Поземского.

Псковичей просят обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.

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