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Общество

Ремонт улицы Красноармейская в Пыталово завершится до конца года

В Пыталово продолжаются работы по ремонту ул. Красноармейской, центральной улицы города.  Несмотря на то, что контракт на ремонтные работы рассчитан на три года, подрядная организация планирует полностью завершить ремонт до конца этого года, сообщила корреспонденту Псковского агентства информации глава Пыталовского района Вера Кондратьева.

На улице завершаются работы по устройству выравнивающего слоя, идут  подготовительные работы по устройству тротуаров и газонов.

«Специалистами администрации Пыталовского района подготовлена аукционная документация на второй участок ул. Красноармейская, на текущий момент ведутся конкурсные процедуры для выбора подрядной организации», – рассказала Вера Кондратьева.

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