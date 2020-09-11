0
16:48
Прямое движение открыто на улице Поземского
15:03
Пскович погиб в ДТП под Петербургом накануне дня рождения
14:16
ДТП на Инженерной: водителю стало плохо
09:51
Восемь человек погибли на дорогах Псковской области за семь дней
15:44
Массовое воровство кормовой кукурузы происходит в Дновском районе
12:27
Количество обращений по пропавшим людям увеличилось в Псковской области
09:39
Ребенка сбили возле школы в Красногородске
Еще новости
Происшествия

Прямое движение открыто на улице Поземского

Фото ПАИ

На улице Леона Поземского от Троицкого моста до улицы Набат открыто прямое движение. Ранее из-за ремонта движение шло в объезд по улице Труда.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, асфальт пока нанесен не на всей ул. Поземского, а только на участке будущего кольцевого движения в районе Сквера народовластия. При этом на уложенном асфальте уже нанесена разметка для безопасности движения. Позднее здесь должен появиться еще один слой асфальте. На данный момент над дорожным полотном выпирают люки канализационных и других сетей.

Асфальт на ул. Поземского вдоль шпагатной фабрики уложен только на половине дороги в сторону Троицкого моста. Ремонтные работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что круговое движение на развязке Поземского – Труда откроется в Пскове 14 сентября

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Прямое движение открыто на улице Поземского
11 сентября 2020
Прямое движение открыто на улице Поземского
Пскович погиб в ДТП под Петербургом накануне дня рождения
11 сентября 2020
Пскович погиб в ДТП под Петербургом накануне дня рождения
ДТП на Инженерной: водителю стало плохо
11 сентября 2020
ДТП на Инженерной: водителю стало плохо
Восемь человек погибли на дорогах Псковской области за семь дней
11 сентября 2020
Восемь человек погибли на дорогах Псковской области за семь дней
Массовое воровство кормовой кукурузы происходит в Дновском районе
10 сентября 2020
Массовое воровство кормовой кукурузы происходит в Дновском районе
Количество обращений по пропавшим людям увеличилось в Псковской области
10 сентября 2020
Количество обращений по пропавшим людям увеличилось в Псковской области
Ребенка сбили возле школы в Красногородске
10 сентября 2020
Ребенка сбили возле школы в Красногородске
Ребёнок пропал в Пскове
10 сентября 2020
Ребёнок пропал в Пскове

Идет загрузка...