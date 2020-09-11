Прямое движение открыто на улице Поземского

16:48, 11 сентября 2020, ПАИ

На улице Леона Поземского от Троицкого моста до улицы Набат открыто прямое движение. Ранее из-за ремонта движение шло в объезд по улице Труда.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, асфальт пока нанесен не на всей ул. Поземского, а только на участке будущего кольцевого движения в районе Сквера народовластия. При этом на уложенном асфальте уже нанесена разметка для безопасности движения. Позднее здесь должен появиться еще один слой асфальте. На данный момент над дорожным полотном выпирают люки канализационных и других сетей.

Асфальт на ул. Поземского вдоль шпагатной фабрики уложен только на половине дороги в сторону Троицкого моста. Ремонтные работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что круговое движение на развязке Поземского – Труда откроется в Пскове 14 сентября