Заменить водительские права жители Островского и Стругокрасненского районов теперь могут в МФЦ

17:28, 11 сентября 2020, ПАИ

Окна приёма документов по замене водительского удостоверения заработали в Островском и Стругокрасненском отделениях многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, данные сервисы были запущены в рамках ранее достигнутых договоренностей между региональным МФЦ и УМВД России по Псковской области.

Для замены водительского удостоверения гражданину потребуются паспорт, медицинское заключение, имеющееся водительское удостоверение, а также, при необходимости, документы, подтверждающие смену персональных данных. Оплату госпошлины в размере двух тысяч рублей можно осуществить банковской картой прямо в отделе МФЦ при подаче документов. Срок выдачи документов составляет до 15 дней, на этот период действующие водительские права не изымаются.

«Оказание государственной услуги по замене национального водительского удостоверения является одним из самых трудоемких процессов. С учётом того, что на территории Псковской области МРЭО располагаются не во всех муниципальных образования, вопрос требует не только технической, но и логистической проработки», – отметила директор регионального МФЦ Екатерина Ершова. Она также обратила внимание, что до конца года все отделы МФЦ Псковской области начнут осуществлять приём по предоставлению данной услуги.

Осуществлять предварительную запись на приём рекомендуется в целях минимизации время ожидания в очереди. Записаться на приём можно через официальный сайт МФЦ Псковской области, мобильное приложение «Мои документы онлайн» или непосредственно в отделе приёма заявителей.