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Общество

Энергетики готовы к обеспечению электроснабжения УИКов в Единый день голосования

От объектов «Россетей» запитано 45 162 избирательных участков, 30 662 – напрямую. В Псковкой области энергетики также полностью обеспечили готовность УИКов к Единому дню голосования 13 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе энергетической компании.

В 58 субъектах РФ предусмотрено досрочное голосование 11 и 12 сентября. 13 сентября выборы различных уровней пройдут в большинстве регионов присутствия группы компаний «Россети».

Энергетиками заблаговременно проведена комплексная проверка оборудования и противопожарного состояния энергообъектов, аварийного запаса оборудования, материалов, ГСМ С 11 сентября усилен контроль за работой электросетевого комплекса. Ведётся круглосуточное дежурство энергетиков и руководства блоков главного инженера. Аварийно-восстановительные бригады находятся в состоянии немедленной готовности к выезду на случай технологических нарушений.

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