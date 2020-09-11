До 18 градусов тепла ожидается в Псковской области 12 сентября

17:41, 11 сентября 2020, ПАИ

12 сентября на территории Псковской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +3 до +8 градусов, днём – от +13 до +18.

Будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет низким.