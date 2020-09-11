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Общество

Названо самое популярное авианаправление из Пскова

Фото: Андрей Степанов.

С начала года услугами международного аэропорта города Пскова «Княгиня Ольга» воспользовались 27 тысяч 68 пассажиров, чаще всего псковичи летали в Москву, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Сейчас из Пскова можно улететь в пять российских городов.

Самым популярным в этом году стал рейс Псков – Москва, который осуществляет авиакомпания «Азимут». В столицу из Пскова с начала года вылетели 6 тысяч 926 человек. Из Москвы в Псков прибыли 7 тысяч 124 пассажира.

Этот же перевозчик совершает полеты в Сочи. Этим рейсом по направлению в Сочи воспользовались 4 тысячи 199 человек. В обратном направлении вылетел 3 тысячи 951 пассажир.

При этом из-за пандемии коронавируса полеты в Москву и Сочи были приостановлены в апреле, авиасообщение восстановили только в июне.

В этом году в Пскове также появились три новых авианаправления: Калининград, Анапа и Симферополь, загрузка на которых составляет от 85 до 100%.

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