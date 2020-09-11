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Общество

454 пассажира побывали на борту самолета Псков – Симферополь

Фото: Дарья Хваткова.

С момента запуска авиарейса Псков – Симферополь, с 18 августа, на самолете из Пскова в Крым отправился 261 человек, обратно – 193 человека. Об этом сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Кроме того, 23 июня были запущены новые авиарейсы из Пскова: в Калининград и Анапу. С начала полетов самым востребованным оказался самолет в Калининград. Из Пскова в столицу янтарного края улетел 1081 турист. Из Калининграда в Псков прибыло 1088 человек. В Анапу вылетели 1008 пассажиров, из Анапы в Псков прибыли 855 человек.

Загрузка на перечисленных направлениях составляет от 85 до 100%.

Самым популярным авианаправлением для псковичей в этом году оказался рейс Псков – Москва.

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