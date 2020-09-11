Мост через реку Нища в Себежском районе отремонтируют

18:56, 11 сентября 2020, ПАИ

Мост через реку Нища, который находится на 76-м километре трассы Опочка – Дубровка – граница с Республикой Беларусь, капитально отремонтируют. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона, работой займется строительная компания «Балтийский берег». Контракт с подрядной организацией подписало управление автомобильных дорог Псковской области.

Более 132 миллионов рублей направят на капитальный ремонт моста из областного бюджета.

После ремонта сооружение будет отвечать современным требованиям по безопасности, ограничения по грузоподъемности, установленный сейчас, снимутся.

Мост будет трехпролетным, пролетное строение – рамное из монолитного железобетона. Полная его длина составит 34 метра, ширина – 14 метров. Для пешеходов обустроят два тротуара с барьерным и перильным ограждением, лестничные сходы.

Протяженность участка капитального ремонта составит 123 метра, в том числе приведут в порядок автодорожные подходы к мосту. В ведомость работ также включены работы по устройству локальных очистных сооружений и переустройство сетей связи.

На время производства работ для организации объезда будет возведен временный мост. Капитальный ремонт должен быть завершен до 31 августа 2021 года.