Великолучанин сознался в убийстве десятилетней давности

19:35, 11 сентября 2020, ПАИ

В Великих Луках заключили под стражу 35-летнего мужчину, сознавшегося в убийстве десятилетней давности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, в ночь на 15 января 2011 года обвиняемый поссорился с убитым в одной из квартир в Великих Луках, схватил топор и много раз ударил его по голове. Мужчина сразу же скончался.

Следователи совместно с сотрудниками УМВД искали убийцу почти десять лет.

По изъятым на месте происшествия биологическим следам с орудия убийства удалось получить генетический профиль подозреваемого, который совпал с генетическим профилем проверяемого на причастность к совершению преступления.

Экспертные доказательства позволили раскрыть преступление, преступника задержали. На судебном заседании по избранию меры пресечения подследственный подал заявление о явке с повинной, в котором указал все обстоятельства совершенного им преступления, совпадающие с картиной происшествия.

Задержанный был ранее судим за совершение аналогичного преступления.

Мужчину обвиняют в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ), суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.