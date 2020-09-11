Великолучанин сознался в убийстве десятилетней давности
В Великих Луках заключили под стражу 35-летнего мужчину, сознавшегося в убийстве десятилетней давности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.
По версии следствия, в ночь на 15 января 2011 года обвиняемый поссорился с убитым в одной из квартир в Великих Луках, схватил топор и много раз ударил его по голове. Мужчина сразу же скончался.
Следователи совместно с сотрудниками УМВД искали убийцу почти десять лет.
По изъятым на месте происшествия биологическим следам с орудия убийства удалось получить генетический профиль подозреваемого, который совпал с генетическим профилем проверяемого на причастность к совершению преступления.
Экспертные доказательства позволили раскрыть преступление, преступника задержали. На судебном заседании по избранию меры пресечения подследственный подал заявление о явке с повинной, в котором указал все обстоятельства совершенного им преступления, совпадающие с картиной происшествия.
Задержанный был ранее судим за совершение аналогичного преступления.
Мужчину обвиняют в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ), суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.