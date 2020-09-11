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В Великих Луках велосипедист попал под колеса ослепленного водителя

Велосипедист попал под колеса автомобиля в Великих Луках. ДТП произошло около 20:00 в пятницу, 11 сентября в возле дома 14 по ул. Фурманова. Об этом сообщает газета «Наш путь».

По словам очевидцев, водитель автомобиля «Опель Вектра» ехал в сторону Великолукского района, был осеплен светом встречной машины и не заметил велосипедиста, который двигался посредине дороги. Велосипедист ехал зигзагом, отмечают очевидцы. При столкновении он сильно ударился головой, был госпитализирован «Скорой».

На этом участки улицы отсутствует освещение.

На месте ДТП работает ДПС, медики.

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