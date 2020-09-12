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Общество

Видео: Исторический фильм о псковском полководце снимают в Пушкинских Горах

В Пушкиногорском районе начались съемки исторической ленты «Неизвестный герой». Фильм посвящен Петру Коновницыну, уроженцу Пскова, одному из крупнейших российских военачальников начала 19 века, герою Отечественной войны 1812 года. Идея фильма родилась в регионе, производством занимаются кинематографисты из Москвы и Санкт-Петербурга. В музее-усадьбе Петровское прошел первый съёмочный день, готовое короткометражное кино о знаменитом псковиче покажет телеканал «История».

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