Видео: в Печорском районе полицейские спасли человека из горящего дома

09:44, 12 сентября 2020, ПАИ

Двое полицейских спасли мужчину из горящего дома, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области

В полицию Печорского района поступило тревожное сообщение о возгорании дома в деревне Дубник. На место происшествия оперативно прибыли участковые уполномоченные полиции Иван Кекин и Артур Александров. Полицейские находились в соседней деревне по служебному делу.

Женщина, живущая по соседству с горящим домом, пояснила стражам порядка, что пыталась справиться своими силами, но у нее ничего не получилось, а в доме находится хозяин.

Учитывая обстановку, участковыми было принято решение самостоятельно входить в жилище для спасения человека. Они вынесли из огня хозяина дома, уже порядком надышавшегося дымом, оказали ему первую помощь, а затем организовали тушение пожара. Благодаря своевременным мерам человека и постройку удалось спасти.

Добавим, что для Ивана Кекина это не первый в этом году случай, когда приходится первым принимать решение в экстремальной ситуации и спасать людей. В апреле он со своим коллегой первым оказался на месте ДТП и вынес людей из горящей автомашины, которая впоследствии взорвалась.

За мужество и профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга, руководством УМВД России по Псковской области было принято решение о поощрении полицейских.