Полиция подготовила псковских водителей ко встрече с лосями

09:28, 12 сентября 2020, ПАИ

Сотрудниками Управления Госавтоинспекции, дорожными полицейскими из Псковского района при участии сотрудников Псковского лесничества, охотоведа Владимира Екимова проведено профилактическое мероприятие «Осторожно: дикие животные!».

Полиция объясняла псковскими водителям, почему надо быть осторожными в зоне действия знака «Дикие животные», рассказали, как избежать столкновения с ними, и что делать, чтобы минимизировать последствия аварии. Всем водителям были вручены специально разработанные памятки.

В 2020 году на территории Псковской области зарегистрировано 112 автоаварий с дикими животными, преимущественно с лосем и косулей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.