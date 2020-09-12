Более 37 тысяч избирателей досрочно проголосовали в Псковской области
На муниципальных выборах в Псковской области по данным на 11 сентября досрочно проголосовали 37 663 избирателей, сообщили Псковскому агентству информации в избирательной комиссии Псковской области.
В регионе продолжается трехдневное голосование. Избиратели региона могу проголосовать на избирательных участках, помещений для голосования - на придомовых территориях. Также проходит надомное голосование.
В Псковской области сейчас проходят в представительные органы местного самоуправления, выборы главы Себежского района. В процессе голосования смогут принять участие 278 655 избирателей Псковской области.