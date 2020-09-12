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Политика

Более 37 тысяч избирателей досрочно проголосовали в Псковской области

На муниципальных выборах в Псковской области по данным на 11 сентября досрочно проголосовали 37 663 избирателей, сообщили Псковскому агентству информации в избирательной комиссии Псковской области.

В регионе продолжается трехдневное голосование. Избиратели региона могу проголосовать на избирательных участках, помещений для голосования - на придомовых территориях. Также проходит надомное голосование.

В Псковской области сейчас проходят в представительные органы местного самоуправления, выборы главы Себежского района. В процессе голосования смогут принять участие 278 655 избирателей Псковской области.  

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