На выборах главы Себежского района досрочно проголосовали 10% избирателей

09:56, 12 сентября 2020, ПАИ

На выборах главы Себежского района по данным на 11 сентября досрочно проголосовали 9,78%, или 1421 избиратель муниципалитета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в избирательной комиссии Псковской области.

На пост главы района претендуют два кандидата: действующий глава муниципалитета, выдвинутый партией "Единая Россия" Леонид Курсенков, и руководитель Псковского регионального отделения Партии Роста Игорь Романов.

В целом, в Псковской области на муниципальных выборах по информации на 11 сентября проголосовали 37 663 избирателей.

В регионе идет трехдневное голосование, которое завершает 114 избирательных муниципальных кампаний. Избиратели региона могу проголосовать на избирательных участках, помещений для голосования - на придомовых территориях. Также проходит надомное голосование. Проголосовать можно в субботу, 12 сентября, с 8 до 20 часов, а также в единый день голосования в воскресенье, 13 сентября.