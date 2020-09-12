Потерявшаяся в лесу пенсионерка из Плюсского района найдена

14:23, 12 сентября 2020, ПАИ

Пенсионерка, ушедшая в Плюсском районе за грибами накануне, 11 сентября, смогла сама найти дорогу из леса и выйти к людям, сообщает газета «Плюсский край».

О завершении поисково-спасательной операции изданию сообщили в отделении полиции и администрации Лядской волости. 79-летняя женщина, по уточненной информации, дачница из деревни Большое Голубско, сама вышла на дорогу, ведущую к деревне Пелеши. Где она и встретилась со спасателями, которые доставили ее домой.

По словам начальника отделения полиции Ивана Килейникова, также участвовавшего в поисках, медицинская помощь дачнице не потребовалось, чувствует она себя хорошо.