Заключительный концерт «Музыки на воде» проходит в Пскове

19:41, 12 сентября 2020, ПАИ

Заключительный концерт фестиваля классической музыки «Музыка на воде» проходит в эти минуты в Пскове, в дендропарке на берегу реки Мирожки, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Послушать русскую классику, несмотря на прохладный вечер собрались более тысячи зрителей. Звучит музыка Глинки, Рахманинова, Мусоргского, Чайковского."Музыка на воде» - первое подобного рода мероприятие на открытом воздухе в Пскове.

Фестиваль был организован Псковской областной филармонией при поддержке Министерства культуры России и администрации Псковской области