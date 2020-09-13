В Псковской области за сутки выздоровевших от COVID-19 вдвое больше заболевших
41 пациент с коронавирусом выздоровел в Псковской области за сутки. Количество поборовших COVID-19 в регионе достигло 3686. Статистику опубликовал в своем Instagram губернатор Михаил Ведерников.
При этом число вылечившихся за день вдвое превысило количество новых случаев заражения (+21 за сутки). Всего за время пандемии в Псковской области зарегистрировано 4968 инфицированных ковидом.
Скончались от новой инфекции 65 человек.