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Общество

88% псковичей соблюдают меры безопасности в период коронавируса

88% жителей Псковской области, поучаствовавших в опросе губернатора, указали, что соблюдают меры профилактики коронавируса. Об этом глава региона Михаил Ведерников сообщил в своем еженедельном видеообращении к жителям в соцсетях.

«Хочу поблагодарить вас: на днях провёл опрос в социаотных сетях о соблюдении мер безопасности против коронавируса. Большинство, а это 88% опрошенных, соблюдают все предписания, и что самое главное – делают это правильно», - отметил Михаил Ведерников.

Динамика распространения заболевания в регионе, по словам губернатора, остаётся стабильной. Прирост заболевших за неделю составил 5,5%.

Фото: Дарья Хваткова.

Михаил Ведерников еще раз напомнил, что «ношение медицинских масок, использование средств дезинфекции, соблюдение социальной дистанции – это не прихоть, а необходимость, которая позволяет сохранить и свое здоровье, и своих родных и близких».

Также губернатор Псковской области рассказал подробности возникновения очага коронавируса на великолукском заводе и прокомментировал ситуацию в школе №16 Великих Лук.

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