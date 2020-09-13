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Общество

Рабочие великолукского завода госпитализированы в псковский COVID-центр

Шестеро сотрудников кабельного завода «Магна» в Великих Луках госпитализированы в псковский COVID-центр, специалисты Роспотребнадзора продолжают эпидрасследование. Подробности возникновения нового очага коронавируса в Псковской области рассказал губернатор Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении к жителям региона.

«Все заболевшие – работники завода, - пояснил Михаил Ведерников. - Они болели бессимптомно, и выявить вирус удалось благодаря тому, что администрация завода решила провести тестирование своих сотрудников».

Заболевшие 10 сентября были госпитализированы в псковский COVID-центр, так как живут в общежитии. Специалисты обследуют контактировавших с ними коллег. Завод продолжает работать в обычном режиме, речь о приостановке его деятельности не идёт.

Фото: Андрей Степанов.

«Выявление очага и его последующая обработка – хороший пример того, как нужно действовать руководителям предприятий и организаций», - подчеркнул глава региона.

Также губернатор прокомментировал случай заражения в школе №16 Великих Лук. Заболевший сотрудник не контактировал с детьми, а с коллегами общался только в маске, поэтому контактных случаев выявлено не было.

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