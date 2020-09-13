Уголовное дело об убийстве пса Пифа доведут до суда – Михаил Ведерников

09:27, 13 сентября 2020, ПАИ

Уголовное дело возбуждено по факту убийства пса Пифа в деревне Сигово Невельского района. «Уверен, расследование будет проходить в рамках закона, а уголовное дело будет доведено до суда», - сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении к жителям региона.

«Жестокое отношение к животным должно пресекаться и наказываться. Иначе собак так и будут убивать, обливать гудроном и сбрасывать с балконов. А те, кто это делает, будут уходить от ответственности», - высказался глава региона.

Губернатор еще раз подчеркнул, что если в законодательстве есть такая уголовная статья, она должна работать.

В конце июля 2020 года в деревне Сигово Невельского района местный житель, проходя мимо частного дома, подозвал к себе хозяйского пса и жестоко убил его. Сообщение об этом появилось в соцсетях, прокуратура Псковской области организовала проверку по данному факту.