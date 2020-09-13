Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области

14:36, 13 сентября 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал очередное видеообращение к жителям региона, опубликованное в Instagram 12 сентября.

Глава региона начал свое обращение с обзора эпидемиологической ситуации в Псковской области, рассказал о динамике распространения COVID-19, а также об очаге коронавируса на кабельном заводе в Великих Луках и случае заражения ковидом в школе.

Также Михаил Ведерников выразил уверенность в том, что расследование жестокого убийства пса Пифа будет проходить в рамках закона, а уголовное дело будет доведено до суда.

Далее губернатор объяснил, почему псковским семьям в сентябре пособия на детей от 3 до 7 лет пришли позже, чем в прошлые месяцы, и рассказал, из-за чего пенсионерам задержали выплаты в пятницу.

На 249 автобусов пополнится парк Псковской области, а также 100 миллионов рублей получит регион на закупку машин скорой помощи.

Михаил Ведерников рассказал, что с 1 сентября в сельских школах Псковской области приступили к работе педагоги, которые переехали в регион по программе «Земский учитель». Кроме того, в Псковской городской больнице остался работать терапевт из Москвы, приезжавший в Псков в ковидную командировку.

Плавучий фонтан в форме лилии, установленный в псковском дендропарке возле Мирожского монастыря, в следующем году может стать светомузыкальным.

Кроме того, губернатор рассказал о ремонте детского сада «Солнышко» в Порхове, открытии первой в регионе модельной библиотеки «Библиолюб», первого автоклуба в Себежском районе, реставрации музыкальной школы №1 имени Римского-Корсакова, запуске виртуального концертного зала в Пыталово.