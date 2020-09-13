1590 жителей Пскова заразились коронавирусом
В Пскове выявлено больше всего случаев заболевания коронавирусом в регионе – 1590. Статистику опубликовал в своем Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
В Великих Луках за время пандемии зарегистрировано 976 случаев заражения COVID-19.
Всего в Псковской области выявлено 4968 инфицированных ковидом, 3686 пациентов избавились от инфекции. За сутки в регионе количество выздоровевших вдвое превысило число заболевших (41 вылечившийся против 21 заболевшего). Скончались от коронавируса 65 человек.