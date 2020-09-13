Пять педагогов переехали в села Псковской области по программе «Земский учитель»

11:33, 13 сентября 2020, ПАИ

В Псковской области приступили к работе педагоги, которые устроились на работу в сельских школах и стали участниками программы «Земский учитель». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении к жителям региона.

В этом году такая программа в Псковской области стартовала впервые, по ней было выделено пять квот. На открытый конкурс подали документы 105 претендентов из разных регионов России. Специальная комиссия в соответствии с разработанным рейтингом выбрала 5 победителей, которые получат компенсацию в размере 1 миллиона рублей.

Так, в сельские школы региона устроились учителя из Санкт-Петербурга, Смоленской области, Пскова, Омской области и Порхова. Педагогов обеспечат служебным жильем.

Преподаватели с 1 сентября уже приступили к работе в школах, где им предстоит обучать детей на протяжении 5 лет.