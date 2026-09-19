Александр Седунов: Обстановка на выборах в Псковской области спокойная

16:22, 19 сентября 2026, ПАИ

Центр общественного наблюдения Псковской области продолжает работу на выборах депутатов Госдумы России и Заксобрания, передает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









По словам руководителя общественного штаба по наблюдению на выборах в Псковской области, председателя Общественной палаты Псковской области Александра Седунова, обстановка на выборах в регионе спокойная. Замечаний к ходу голосования на данный момент.

Наблюдатели, подготовленные Общественной палатой, работают на всех 567 избирательных участках.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.

Псковичи могут проголосовать на участке, на дому по предварительной заявке или дистанционно в электронном формате. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) примет участие 53 791 избиратель. Проголосовать дистанционно можно на платформе vybory.gov.ru.

ДЭГ доступно с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября. При этом участники дистанционного голосования смогут отдавать свои голоса и ночью.