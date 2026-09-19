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Политика

Почти сто тысяч избирателей лично проголосовали на выборах в Псковской области

В Псковской области к 15:00 19 сентября на избирательные участки пришло 99 785 человек. Явка составила 23,29 %, сообщили ПАИ в избирательной комиссии региона.

Фото: ПАИ

В списки избирателей без учёта участников дистанционного электронного голосования включено 441 412 человек.

На платформе ДЭГ к этому времени проголосовало 42 666 избирателей. Явка зарегистрированных для участия в дистанционном электронном голосовании составила 79 %.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.

Псковичи могут проголосовать на участке, на дому по предварительной заявке или дистанционно в электронном формате. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) примет участие 53 791 избиратель. Проголосовать дистанционно можно на платформе vybory.gov.ru.

ДЭГ доступно с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября. При этом участники дистанционного голосования смогут отдавать свои голоса и ночью.

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