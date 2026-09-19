Псковские росгвардейцы голосуют за депутатов Госдумы и Заксобрания

14:43, 19 сентября 2026, ПАИ

Сотрудники лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля и члены их семей принимают участие в голосовании на выборах в Государственную Думу России и Законодательное Собрание Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Росгвардейцы выполняют свой гражданский долг как на избирательных участках, так и по месту несения службы с помощью дистанционного электронного голосования.

«Голосуют дистанционно очень активно. Такой формат привлекает сотрудников своим удобством: можно без отрыва от служебных задач в области оборота оружия, частной охранной деятельности, топливно-энергетического комплекса отдать свой голос за будущее страны», – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.

Псковичи могут проголосовать на участке, на дому по предварительной заявке или дистанционно в электронном формате. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) примет участие 53 791 избиратель. Проголосовать дистанционно можно на платформе vybory.gov.ru.

ДЭГ доступно с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября. При этом участники дистанционного голосования смогут отдавать свои голоса и ночью.