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Политика

Передвижной избирательный участок работает у границы в Печорах

Передвижной избирательный участок работает вблизи МАПП «Куничина гора» в Печорском районе для обеспечения избирательных прав граждан России, находящихся или проживающих за рубежом. Об этом пишет газета «Печорская правда».

Фото здесь и далее: газета «Печорская правда»

Для голосования используется специально оборудованный автобус с системой видеонаблюдения, наблюдателями, кабинками для тайного голосования и зоной Wi-Fi. Время работы синхронизировано с графиком работы пограничного перехода.

Всего в регионе по поручению Центральной избирательной комиссии РФ по обращению Министерства иностранных дел России организовано пять передвижных избирательных участков на границе России с Латвией и Эстонией.

В Печорском районе таких участка три: пункт пропуска «Крупп», а также МАПП «Куничина Гора» и «Шумилкино».

Проголосовать можно в течение всех дней. Сегодня, 19 сентября, участок работает с 09:00 до 17:00, 20 сентября – с 09:00 до 16:00.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.

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