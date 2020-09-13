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Общество

Новый фонтан в дендропарке Пскова станет светомузыкальным

Плавучий фонтан в форме лилии, установленный в псковском дендропарке возле Мирожского монастыря, в следующем году может стать светомузыкальным. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем еженедельном видеообращении к жителям региона.

Глава области отметил, что опрос горожан показал, что 98% людей хотели бы, чтобы фонтан остался на Утином пруду.

«Это плавучий съёмный фонтан, который будет работать в летний период, а ближе к зиме его снимут и законсервируют до следующего сезона. Я надеюсь, что это будет ещё одна прекрасная локация для жителей и гостей города. Фонтан получит там постоянную прописку, а в следующем году мы постараемся докупить новое оборудование и сделать его светомузыкальным», - сказал Михаил Ведерников.

В субботу, 12 сентября, запуском нового фонтана в Пскове завершился фестиваль классической музыки «Музыка на воде». Фоторепортаж с фестиваля смотрите здесь.

Кроме того, губернатор рассказал о ремонте детского сада «Солнышко» в Порхове, открытии первой в регионе модельной библиотеки «Библиолюб», запуска первого автоклуба в Себежском районе, реставрации музыкальной школы №1 имени Римского-Корсакова и открытии виртуального концертного зала в Пыталово.

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