Явка на выборы в Опочецком районе превысила 70%

16:07, 13 сентября 2020, ПАИ

72,23% составила явка на выборы депутатов Собрания Болгатовской волости третьего созыва в Опочецком районе. Такие данные, по состоянию на 15:00 13 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в избирательной комиссии Псковской области.

Из 695 зарегистрированных избирателей в Опочецком районе проголосовали уже 502 человека.

Еще на шести выборных кампаниях наблюдается высокая явка. На муниципальных выборах в Усвятском, Стругокрасненском, Себежском, Порховском и Палкинском районах явка превысила 60%.

Сегодня с 8:00 до 20:00 в Псковской области работают 467 избирательных участков.

Всего в регионе проходит 114 избирательных кампаний, в ходе которых будет замещено 1150 вакантных мандатов. На все виды выборов заявились 2114 кандидатов. В процессе голосования смогут принять участие 278 655 избирателей Псковской области.

Явка на выборы главы Себежского района на 15:00 составила 29,22%.