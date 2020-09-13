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Общество

7,6 километра дороги отремонтировали в Невельском районе

Фото: пресс-служба комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

7,6 километра дороги Невель – Новохованск – граница с Республикой Беларусь сдали в эксплуатацию. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, работы провели на средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Фото: пресс-служба комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Более семи километров трассы между Невелем и деревней Поздноево в Невельском районе отремонтировали «Автомобильные дороги Пскова». Подрядчик расчистил 2,2 гектара полосы отвода, уложил два слоя асфальтобетонного покрытия на площади около 55 тысяч квадратных метров, укрепил обочины щебеночно-песчано-гравийной смесью на площади 28 тысяч квадратных метров, обустроил съезды с использованием асфальтобетона и асфальтогранулята. Также на участке дороги отремонтировали 10 водопроводных труб с прочисткой, заменой звеньев и укреплением каменной наброской. На проезжей части нанесена разметка.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В Невеле появился тротуар площадью 114 квадратных метров. Также рабочие привели в порядок пять автобусных остановок, установили два автопавильона, две скамейки и две урны.

Стоимость работ составила 85 миллионов рублей. Средства выделены из областного бюджета.

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