Члены Общественного совета при псковском УМВД стали донорами крови
Общественный совет при УМВД России по Псковской области принял участие во Всероссийской акции «Оставайся донором!», организованной «Молодежкой ОНФ». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального управления МВД, члены Общественного совета уже не в первый раз становятся безвозмездными донорами крови.
На областной станции переливания крови добровольцев встретил медицинский персонал, все участники акции прошли обследование врача-терапевта, а затем в специальной лаборатории определили свою группу крови.
Общественник Николай Мельков убежден, что подобные акции необходимы не только для тех людей, которые нуждаются в донорской крови, но и наглядно отражают активную гражданскую позицию многих россиян.
Член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Анна Смирнова отметила, что подобные акции не только позволяют существенно пополнять банк крови, но и напоминают обществу о важности донорского движения.