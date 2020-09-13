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Общество

Члены Общественного совета при псковском УМВД стали донорами крови

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Общественный совет при УМВД России по Псковской области принял участие во Всероссийской акции «Оставайся донором!», организованной «Молодежкой ОНФ». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального управления МВД, члены Общественного совета уже не в первый раз становятся безвозмездными донорами крови.

На областной станции переливания крови добровольцев встретил медицинский персонал, все участники акции прошли обследование  врача-терапевта, а затем в специальной лаборатории определили свою группу крови.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Общественник Николай Мельков убежден, что подобные акции  необходимы не только для тех людей, которые нуждаются в  донорской крови, но и наглядно отражают активную гражданскую  позицию многих россиян.

Член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Анна Смирнова отметила, что подобные акции не только позволяют существенно пополнять банк крови, но и напоминают обществу о важности донорского движения.

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