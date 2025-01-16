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Общество

На лекцию нутрициолога приглашают псковичей

Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова приглашает на встречу с нутрициологом Владимиром Сапоговым «Искусство правильного питания». Лекция пройдёт 19 января в актовом зале научной библиотеки, сообщили организаторы.

Фото: Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова

Участники лекции под руководством нутрициолога проведут исследование своего стиля питания по методике «Колесо пищевого баланса», определят особенности составления индивидуального рациона с учётом возраста, пола и других особенностей, обсудят, почему нужно осознанно подходить не только к составлению меню, выбору продуктов, но и к самому процессу приёма пищи.

По словам организаторов, в фонде библиотеки есть интересные книги и статьи по данной теме. Они будут представлены на выставке.

Начало в 13:30 в актовом зале, вход свободный.

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