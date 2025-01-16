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Общество

О работе женщин в подразделениях МЧС рассказал Сергей Лаврухин

О работе женщин в подразделениях МЧС рассказал начальник ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 16 января.

Фото: ПАИ

«Непосредственно сами боевые подразделения, пожарные и спасатели, – всё-таки это мужские профессии. Хотя, опять же, у спасателей есть в том числе и кинологи-девушки, которые занимаются поисково-спасательными работами. Но всё-таки пожарные и основной костяк спасателей – мужская работа», – сказал Сергей Лаврухин.

Он объяснил, что это физически тяжёлая работа.

«Но в то же время все вспомогательные, структурные подразделения – кадры, финансисты, юристы, пресс-служба и так далее – всё это наш прекрасный женский пол. Работают отлично, иногда некоторым мужчинам фору дают», – заметил Сергей Лаврухин.

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