Иван Мешков прокомментировал ситуацию по расчистке снега и возобновлению электроснабжения в Гдовском районе
Вопросы по поводу расчистки снега и возобновления электроснабжения поступают от жителей Гдовского района, в частности из населённых пунктов сельского поселения «Добручинская волость», сообщил глава муниципалитета Иван Мешков в своём телеграм-канале.
«Стараюсь лично реагировать на каждое из сообщений, как и контролировать работу дорожных служб, которые обслуживают данные деревни. Сегодня был в деревнях Вейно и Лядинки. Добрался до населённых пунктов на легковой машине без особых трудностей – к дорожным службам вопросов нет. Здесь же встретил электриков, которые устраняли очередной обрыв на ЛЭП», – говорится в сообщении.
От также отметил, для устранения последствия циклона «Чарли» на территории района работают все необходимые службы.
Ранее сообщалось, что для ликвидации последствий непогоды привлечены бригады из соседних регионов.
Иван Мешков прокомментировал ситуацию по расчистке снега и возобновлению электроснабжения в Гдовском районе