Иван Мешков прокомментировал ситуацию по расчистке снега и возобновлению электроснабжения в Гдовском районе

18:51, 16 января 2025, ПАИ

Вопросы по поводу расчистки снега и возобновления электроснабжения поступают от жителей Гдовского района, в частности из населённых пунктов сельского поселения «Добручинская волость», сообщил глава муниципалитета Иван Мешков в своём телеграм-канале.

«Стараюсь лично реагировать на каждое из сообщений, как и контролировать работу дорожных служб, которые обслуживают данные деревни. Сегодня был в деревнях Вейно и Лядинки. Добрался до населённых пунктов на легковой машине без особых трудностей – к дорожным службам вопросов нет. Здесь же встретил электриков, которые устраняли очередной обрыв на ЛЭП», – говорится в сообщении.

От также отметил, для устранения последствия циклона «Чарли» на территории района работают все необходимые службы.

Ранее сообщалось, что для ликвидации последствий непогоды привлечены бригады из соседних регионов.